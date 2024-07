Reuters Politie bij het pand van de IZH-vestiging in Frankfurt

NOS Nieuws • vandaag, 09:52 Duitsland verbiedt 'door Iran aangestuurde' moslimorganisatie

Duitsland heeft een islamitische organisatie die in Hamburg is gevestigd, verboden verklaard. Volgens de Duitse veiligheidsdienst BfV streeft het Islamitische Centrum Hamburg (IZH) radicaalislamitische doelen na die lijnrecht tegen de Duitse grondwet en democratische rechtsstaat ingaan.

Het centrum werd al sinds de oprichting in het begin van de jaren 90 door BfV in de gaten gehouden. Ook dochterorganisaties elders in Duitsland zijn verboden.

AFP In november deed de politie ook al een inval in de Blauwe Moskee

De politie deed vanmorgen invallen in heel Duitsland in panden die met het IZH in verband worden gebracht. Dat gebeurde vorige maand en in november vorig jaar ook al.

In Hamburg werd onder meer de Blauwe Moskee doorzocht, die net als het regime in Iran de sjiitische stroming in de islam volgt. Behalve deze moskee moeten drie andere sjiitische moskeeën hun deuren per direct sluiten.

Charlotte Waaijers, correspondent Duitsland: "De roep om de organisatie te verbieden, klinkt al jaren, maar de vrijheid van religie kan niet zomaar worden ingeperkt, de drempel voor een verbod ligt hoog. Toch hing het al langer in de lucht en de aanval van Hamas op Israël van afgelopen oktober heeft de druk voor een verbod verder opgevoerd. Het IZH ondersteunt volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken "de terroristen van Hezbollah", een bondgenoot van Hamas en Iran. Na de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober kwam er vanuit de hele breedte van het Duitse parlement het verzoek aan de regering om een verbod in te stellen. Afgelopen november is bij doorzoekingen door heel Duitsland bewijs verzameld dat volgens het ministerie de verdenkingen voldoende hard kon maken om de organisatie te verbieden. De minister benadrukt dat het hier niet om een verbod op religie gaat, maar om een organisatie die zich tegen de grondwet richt."