22 jaar cel in hoger beroep voor tweede schutter in zaak-Ayla Mintjes

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Jeremia T. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar voor de moord op de Amsterdamse Ayla Mintjes. Dat is twee jaar meer dan de 25-jarige man twee jaar geleden van de rechtbank kreeg.

Mintjes en haar vriend Anis B. werden in 2021 met automatische wapens beschoten toen ze met hun auto uit de parkeergarage van haar appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West kwamen. De vriend stond op de dodenlijst van een criminele organisatie. Hij bleef ongedeerd.

Jeremia T. was een van de schutters. Tijdens de behandeling bij de rechtbank in 2022 zweeg hij, maar begin dit jaar bekende hij dat hij een van de schutters was geweest. Hij en de andere schutter schoten met automatische wapens zeker 36 kogels af. "Het mag een wonder heten dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen", zegt het hof .

Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een gevangenisstraf van 28 jaar. Het hof vond voor deze gevangenen een gevangenisstraf van 22 jaar plus een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) passend. De twee medeverdachten in deze zaak zijn in september in hoger beroep tot een gevangenisstraf van 30 jaar veroordeeld.