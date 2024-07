RTV Noord De ontspoorde trein bij station Groningen in 2021

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 13:18 Arriva baalt van uitstel werkzaamheden station Groningen: 'Reizigers de dupe'

Vervoerder Arriva baalt van de vertraging die is ontstaan bij de vernieuwing van de sporen rondom het station in Groningen. Het spoor zou vorig jaar al worden vervangen, maar de werkzaamheden zijn meerdere keren uitgesteld. Om het spoor veilig te houden, voert ProRail extra inspecties uit. Dat heeft gevolgen voor de dienstregeling. "De reiziger is de dupe."

Aanleiding voor de spoorvernieuwing is de ontsporing van een trein van Arriva in 2021. Toen liep de trein kort na het verlaten van het station uit de rails. Uit onderzoek bleek een jaar later dat dit kon gebeuren door een combinatie van gebrekkig onderhoud en onvoldoende toezicht op de staat van het spoor door ProRail.

De spoorbeheerder beloofde beterschap en zegde toe dat het volledige spoor rondom het hoofdstation van Groningen in 2023 zou zijn vernieuwd. Maar de werkzaamheden zijn nog altijd niet uitgevoerd.

'Geen vernieuwing maar lapwerk'

Om in de tussentijd de sporen toch veilig te kunnen gebruiken, voert ProRail sindsdien elke twee weken extra inspecties uit. Het gevolg daarvan is dat op de dagen van de inspecties de dienstregeling moet worden aangepast. Hierdoor rijden treinen met vertraging of worden treinen zelfs geschrapt.

Vervoerder Arriva is de uitgestelde werkzaamheden aan het spoor beu en spreekt van "lapwerk", waar de reiziger uiteindelijk de dupe van is. "Dit zorgt voor een soms minder duidelijke en minder betrouwbare dienstregeling dan wij gewend zijn te rijden", laat de vervoerder aan RTV Noord weten.

Impact op de dienstregeling

Oorspronkelijk zouden de sporen rondom het station volgens de regionale omroep al in 2014 worden vervangen. ProRail besloot dat uit te stellen en te combineren met de verbouwing van het stationsgebied. Dat project liep echter vertraging op, waardoor de vernieuwing telkens werd uitgesteld.

Ten tijde van de ontsporing stonden de werkzaamheden gepland voor 2023, bijna tien jaar na de oorspronkelijke datum. Maar doordat het project met het stationsgebied opnieuw vertraging heeft opgelopen, zijn de werkzaamheden wederom uitgesteld.

ProRail laat aan de regionale omroep weten dat het vervangen van de sporen rondom het station nu gepland staat voor 2025. "De geplande inspecties hebben impact op de dienstregeling. Dat vinden we uiteraard vervelend voor de reiziger. We houden de impact bij en bij volgende inspecties verkleinen we die."