Kamala Harris heeft voldoende steun om officieel kandidaat te worden

Op basis van publieke steunbetuigingen en een eigen belronde berekende persbureau AP dat Harris kan rekenen op de steun van zeker 2668 afgevaardigden. Dat is veel hoger dan de meerderheid van 1976 die nodig is om bij de eerste stemming de nominatie binnen te halen.

Opsteker voor Harris is bovendien dat geen enkele van de ondervraagden een naam noemde van een tegenkandidaat. Er waren slechts 54 gedelegeerden die nog geen keuze wilden doorgeven. AP houdt nog wel een slag om de arm, omdat de gedelegeerden vrij zijn om te stemmen op een ander tijdens de partijconventie in augustus.

7 augustus duidelijkheid

De Democratische partij zet zich volgens Harrison in voor een "open en eerlijk" benoemingsproces. "Het werk dat voor ons ligt mag dan ongekend zijn," zegt de voorzitter, "maar we zijn bereid om aan de slag te gaan met een transparant, snel en overzichtelijk proces om als verenigde Democratische Partij vooruit te komen."

'Missie blijft hetzelfde'

"De naam op het stembiljet is veranderd, maar de missie blijft hetzelfde", benadrukte de president in zijn eerste publieke opmerkingen sinds hij zich terugtrok. "Ik zal me tot het uiterste inzetten, zowel door als zittend president wetgeving erdoorheen te krijgen als tijdens de campagne. Want we moeten de democratie redden. Trump blijft een gevaar."