ANP

vandaag, 14:45 Atlas op Paleis op de Dam even verlost van dragen hemelgewelf

De Atlas boven op de achterzijde van het Paleis op de Dam in Amsterdam is tijdelijk verlost van de last die hij al eeuwen torst. De bronzen bol die het hemelgewelf voorstelt en het zeven meter hoge beeld zelf hebben groot onderhoud nodig. Ze dateren uit 1667. Vanmorgen werd de bol van het dak getakeld, het beeld volgt in etappes.

Atlas is een figuur uit de Griekse mythologie. Een van de verhalen over hem is dat de oppergod Zeus hem strafte omdat hij als aanvoerder in een oorlog tegen Zeus vocht. Voor straf moest hij de rest van zijn leven het hemelgewelf dragen. Hij is ook de naamgever van het Atlasgebergte in het noordwesten van Afrika.

ANP

In 1650 boetseerde Artus Quellinus, een vooraanstaande beeldhouwer in de zeventiende eeuw, een kleine versie van Atlas in klei. Zeventien jaar later werd het bronzenbeeld op het dak geplaatst aan de achterkant van het Koninklijk Paleis op de Dam.

Het is niet de eerste keer dat Atlas onder handen wordt genomen. Ruim 100 jaar geleden vertoonde de bol van Atlas scheuren en de stangen waarmee het beeld overeind werd gehouden, waren niet stevig meer. In 1916 begonnen restaurateurs het beeld te versterken. De werklieden lieten een loden koker achter in de bal, met daarin hun restauratieverslag en enkele foto's.

Andere hoofddeugden

Ook andere beelden op het paleis zijn aan onderhoud toe. Zoals die van de deugd Prudentia (voorzichtigheid) en het goudkleurige koggeschip dat nauw verbonden is met het ontstaan van Amsterdam. Ook de dakbedekking en de torenkoepel krijgen een opknapbeurt. De naar beneden gehaalde beelden zijn tot 22 september op een speciale tentoonstelling te zien.

Naast Atlas staan de andere twee hoofddeugden Temperantia (matigheid) en Vigilantia (waakzaamheid). Aan de voorkant boven het timpaan (het driehoekige gevelveld) staat Pax (vrede) met aan weerszijde de deugden Prudentia en Justitia (gerechtigheid).