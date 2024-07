Pro Shots Gijs Smal

Smal gaat voor basisplaats bij Feyenoord, maar kampt met blessure: 'Heel frustrerend'

Soms stapt er B-garnituur uit de helikopter tijdens de open dag van Feyenoord, soms stappen er spelers uit van wie je weet dat ze gelijk gaan spelen. De van FC Twente overgekomen Gijs Smal behoort tot de tweede categorie.

Tenminste, als zijn lichaam het toelaat. De 27-jarige linksback raakte vlak voor de voorbereiding geblesseerd. "Ik heb een kleine kuitblessure opgelopen. Wat heel frustrerend is bij een nieuwe club."

Hij hoopt aankomende week dan eindelijk "naar buiten" te gaan om voorzichtig op het veld te kunnen trainen. "En dan zullen we zien hoelang het gaat duren", zei Smal tijdens de open dag van Feyenoord.

2:58 Geblesseerde Smal geniet van zijn eerste weken bij Feyenoord: 'Fantastisch'

Smal werd overgenomen van Twente omdat Quilindschy Hartman, de back die het afgelopen seizoen indruk maakte, weleens zou kunnen vertrekken. Maar Hartman liep een zware knieblessure op en is voorlopig nog Feyenoorder.

"Ten eerste vind ik het heel erg vervelend voor hem. Zo'n zware blessure gun je niemand", zegt Smal, om daaraan te voegen dat Hartmans blessure niets verandert aan zijn eigen positie. Oftewel: Smal gaat voor niets anders dan een basisplaats.

Aanwinsten en vertrekkers Chris-Kévin Nadje (Marseille), Anis Hadj Moussa (Patro Eisden), Gijs Smal (FC Twente) en Julián Carranza (Philadelphia Union) zijn tot nu de aanwinsten van Feyenoord. Mats Wieffer, Yankuba Minteh (beiden Brighton & Hove Albion) en Alireza Jahanbakhsh (nog niet bekend) zijn de noemenswaardigste vertrekkers. Wieffer is de enige die de Rotterdammers geld oplevert. Hij maakte voor ongeveer dertig miljoen euro de overstap naar Engeland.

Zo'n plek bij de eerste elf is niet onrealistisch aangezien Hartman, met wie Smal al voor zijn transfer contact had, voorlopig ook nog wel uit de roulatie is. Bovendien heeft Smal de afgelopen jaren op eredivisieniveau laten zien een betrouwbare back met aanvallende impulsen te zijn.

De voetballer uit De Rijp (onder de rook van Alkmaar) speelde de afgelopen vier seizoenen voor FC Twente en was zeker de laatste jaren onbetwiste basisspeler.

'Fantastische' sfeer

Smal zou in de interesse van meerdere (buitenlandse) hebben gestaan en liep transfervrij de deur uit. Tot frustratie van sommige Twente-fans die graag hadden gezien dat hij zijn contract had verlengd zodat de club nog wat geld aan hem kon verdienen.

ANP Gijs Smal eerder dit jaar in het shirt van Twente in duel met zijn nieuwe teamgenoot Bart Nieuwkoop

Smal werd in maart in een thuisduel tegen Sparta getrakteerd op een fluitconcert. Het bleken frustraties van korte duur, want de Noord-Hollander vertrok uiteindelijk via de voordeur.

Nu is het zaak om de harten van het legioen te veroveren. Smal spreekt liefdevol over de fans van Feyenoord. Zeker na de open dag. "Fantastisch. Kijk hoeveel mensen erop afkomen en naar de sfeer in het stadion."

ANP Naast Priske de nieuwe aanwinsten Chris-Kévin Nadje, Anis Hadj Moussa, Gijs Smal, en Julián Carranza

"Er wordt gezegd dat Feyenoord een volksclub is en als je hier gaat wonen, dan voel je dat ook echt", zegt Smal.

De man die voor zijn Twente-periode bij FC Volendam speelde, weet dat het uiteindelijk ook draait om de klik die hij heeft met zijn medespelers en de nieuwe trainer Brian Priske. Over de Deen kan hij nog niet veel zeggen omdat hij nog niet heeft meegetraind.

Wel krijgt Smal natuurlijk het een en ander mee. Hij merkt dat Priske hamert op intensiteit, zoals Smal ook gewend is van Twente. Ook voor de Feyenoorders die nog hebben gespeeld onder de vorige trainer Arne Slot is intensiteit geen vreemd concept.

1:53 Feyenoorder Smal kijkt uit naar Champions League: 'Er zit rek in deze groep

Toch ziet Smal in dat het niet allemaal bij hetzelfde blijft voor hem en zijn medespelers. Priske wil in een andere formatie spelen met drie of vijf verdedigers ("het is net hoe je het ziet"). "Hierdoor kom ik ook in andere situaties terecht. Maar de voorbereiding is ervoor om het systeem ons eigen te maken."

Het is dus voor Smal zaak om snel fit te worden, want linksback Marcos López is ook nog steeds aan boord. Ook de Slowaak Dávid Hancko kan linksback spelen, al hebben meerdere grote clubs interesse in de Slowaak die een goed seizoen draaide.

Smal hoopt dat de groep zoveel mogelijk bij elkaar blijft. Hij vindt dat Feyenoord vorig seizoen in de Champions League "bij vlagen" goed was. Schitteren in het hoogste Europese voetbaltoernooi kan aankomend seizoen ook, denkt hij. "Er zit veel rek in de groep."