Wekdienst 22/7: Verklaring beveiliging Trump over aanslag • Nieuwe cijfers blauwtong

Goedemorgen! Het hoofd van de beveiliging van oud-president Trump moet vandaag uitleg geven over hoe het kon gebeuren dat Trump werd beschoten tijdens een campagnebijeenkomst. FC Twente hoort aan het begin van de middag welke tegenstander de club treft in de derde voorronde van de Champions League.

Eerst het weer: Vandaag is er vrij veel ruimte voor de zon, al ontstaan ook enkele stapelwolken. Later op de dag komen meer wolkenvelden voor. Het blijft droog en het kwik stijgt bij een matige westenwind naar 21 tot 24 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

Een 'overweldigende meerderheid' van de Democratische leiders in de Verenigde Staten steunt Kamala Harris als opvolger van Joe Biden als Democratische presidentskandidaat. Dat zegt de Association of State Democratic Committees (ASDC), dat Democratische partijen en aangesloten partijen op staatsniveau vertegenwoordigt.

President Biden schoof Harris gisteren naar voren nadat hij had besloten dat hij niet meer meedoet aan de verkiezingen in november. Harris voelt zich vereerd en wil graag de strijd aangaan met Donald Trump.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het is vandaag vijftig jaar geleden dat Turkije Cyprus binnenviel. Het was de reactie op een Griekse staatsgreep een paar dagen eerder. Het gevolg was een bloedige oorlog die het eiland verscheurde, en tot op de dag van vandaag verdeelt. In het noorden wonen Turks-Cyprioten, en in het zuiden Grieks-Cyprioten. Praten over hereniging doen ze al jaren niet meer. Maar de bevolking werkt steeds meer samen; zoals bij het zoeken naar vermisten.