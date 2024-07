NOS Etappe 21 is een tijdrit van Monaco naar Nice.

NOS Wielrennen • vandaag, 07:11 Etappe 21: geen gewoon einde in Parijs, maar een klimtijdrit naar Nice

Het wordt een aparte gewaarwording vandaag. Op de laatste dag van de Tour de France hoort er toch gesprint te worden op de Champs-Élysées in Parijs. Alleen is dit jaar alles anders door de Olympische Spelen. De afsluitende etappe is een tijdrit, die finisht in Nice.

De afstand, 33,7 kilometer, zal zondag de renners zondag geen zorgen baren. Het zijn twee beklimmingen die de benen voor de laatste keer in deze ronde pijn gaan doen. Na de start in Monaco zijn er twee vlakke kilometers, maar vanaf dan staan er 650 hoogtemeters op het programma.

Eerst moet La Turbië (8,1 km à 5,6 procent) worden overwonnen en het laatste obstakel vormt de Col d'Èze, een klimmetje van 1,6 kilometer à 8,1 procent. Na de top volgt nog een afdaling van 16,6 kilometer naar de streep.

NOS Profiel van de 21e etappe

Het is een prachtige route naar Nice, waar de renners mogen genieten op de Promenade des Anglais en finishen op de Avenue Jean Médecin bij het het Place Masséna.

Kanshebbers

De grote kanshebbers voor de laatste ritzege van deze Tour? Dat is uiteraard de top drie. Geletruidrager Tadej Pogacar finisht naar verwachting rond 19.30 uur.

Pogacar kan proberen nog een zesde etappe te winnen in deze tour, maar of hij dat ook gaat doen, is maar de vraag. "Het belangrijkste is veilig aankomen, want het is best een gevaarlijke tijdrit. Ik wil ook een beetje gaan genieten van het publiek."

Kijk hier naar de verkenning van de tijdrit door Tom Dumoulin:

3:36 Dumoulin verkent de laatste meters van deze Tour: 'Lastige, maar geen spannende'

Jonas Vingegaard kan als nummer twee hoogstwaarschijnlijk geen plek meer stijgen in het klassement, daarvoor is het gat in het klassement (5.14 min) te groot. Maar nog een plek verliezen aan Remco Evenepoel wil hij niet.

De Belg, nummer drie van het algemeen klassement, staat nu 2.50 minuut achter op de Deen. Een groot gat en Vingegaard kan ook aardig trappen tegen de klok, maar Evenepoel is wel de wereldkampioen tijdrijden en won de eerste tijdrit in deze Tour ook glansrijk.

Annemiek van Vleuten legt uit waarom het winnen van de tijdrit voor Evenepoel belangrijk is:

0:58 Van Vleuten denkt dat winst tijdrit Evenepoel helpt: 'Dat geeft moraal voor de Spelen'

Analist Annemiek van Vleuten denkt dat Evenepoel alles op alles zal zetten om deze tijdrit te winnen. "Dat gaat hem een geweldig moraal geven voor de Spelen", vertelt ze.

"Het is een echt parcours voor Evenepoel", weet analist Tom Dumoulin. "De afdaling is wel heel tricky, we hebben al in de vorige tijdrit gezien dat hij daar niet al te goed in is."

Tour de France bij de NOS De 21ste etappe is vanaf 15,35 uur live te volgen bij de NOS op NPO 1 en via de livestream in de NOS-app en op NOS.nl. Vanaf 14.00 uur is Radio Tour in de lucht. De Avondetappe is om 20.25 uur te zien op NPO 1 en natuurlijk kun je ook altijd meekijken via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Zondagavond zitten Tom Dumoulin, Annemiek van Vleuten en Stef Clement aan tafel bij Dione de Graaff.

Als deze woorden van de kenners uitkomen dan mag de rest dus waarschijnlijk gaan toekijken. Dat geldt ook voor tourdebutant Frank van den Broek. Ook voor hem is de Tour van 2024 na morgen voorbij.

Hoe hij de afsluitende tijdrit ingaat?

"Dat hangt er vanaf hoeveel bier ik vanavond nog moet drinken", zei de 23-jarige gisteravond in de Avondetappe tot besluit.

1:28 Hoe gaan Groenewegen en Van den Broek de tijdrit in? 'Hangt af van de hoeveelheid bier'