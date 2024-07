Zesvoudig wereldkampioen snooker Reardon (91), bijgenaamd 'Dracula', overleden

Snookerlegende Ray Reardon is op 91-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De Welshman werd in de jaren 70 van de vorige eeuw maar liefst zes keer wereldkampioen.

Reardon was vanaf de invoering van de wereldranglijst in 1975 vijf jaar lang de nummer één. In 1982 veroverde hij nog een keer de koppositie.