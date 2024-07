Enerzijds herdenking, anderszijds viering van Turkse invasie Cyprus

Op Cyprus vindt vandaag de herdenking plaats van de Turkse invasie van 1974. Het is vijftig jaar geleden dat het eiland in tweeën werd gesplitst. Het zuidelijke deel, waar de meeste mensen Grieks spreken, wordt internationaal erkend als onafhankelijke staat en is ook onderdeel van de EU. Voor Noord-Cyprus geldt dat alleen Turkije dat als onafhankelijk land beschouwt.