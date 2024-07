Heel Nederland eropuit op warmste dag van het jaar

Met temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden wordt het hoogstwaarschijnlijk de warmste dag van het jaar. En dat is overal in Nederland te merken. Vooral op de wegen naar de stranden en naar Zeeland is het druk.

Bij grote evenementen wordt extra water beschikbaar gesteld. En Rijkswaterstaat heeft in een groot deel van het land het hitteprotocol in werking gesteld.

Het zijn vooral de files naar de stranden die op dit moment opvallen. Vooral in Zuid-Holland en Zeeland was rond 10.30 uur sprake van wachttijden tot meer dan een half uur. Bij het strand in Den Haag-Kijkduin was rond 10.30 uur al nauwelijks een parkeerplek meer te vinden, meldt Omroep West.