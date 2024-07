Duitser in Belarus veroordeeld tot doodstraf

Een Duitse burger is vorige maand in Belarus ter dood veroordeeld. De 29-jarige man, Rico Krieger, zou zijn veroordeeld op basis van meerdere misdaden, waaronder terrorisme en huurlingenactiviteiten.

Het is de eerste keer dat iemand in het land veroordeeld wordt voor huurlingenactiviteiten, schrijft de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna, die het nieuws over de terdoodveroordeling van Krieger als eerste bracht.