Nederland derde in Honkbalweek Haarlem, Japan wint finale van VS

De Nederlandse honkballers zijn in de Honkbalweek Haarlem, voor de vijfde keer gewonnen door Japan, op de derde plaats geëindigd. Vrijdagmiddag werd het duel om plek drie met 4-0 gewonnen van Taiwan.

Vooraf was al duidelijk dat de honkballers maximaal derde konden worden, nadat gisteren was verloren van de Verenigde Staten .

Tijdens de ontmoeting met Taiwan hadden de werpers aan weerszijden lange tijd de controle. Nederlander Shairon Martis hoefde in zeven innings slechts vier hits toe te staan en namens Taiwan hielden Huang Chung-Hsiang en Chen Kuan-Chen de Nederlandse slagploeg in toom.

Nadat Chen op de heuvel had plaatsgemaakt voor Wang sloeg Nederland alsnog toe. Na honkslagen van Jaïr van Borkulo, en Tyriq Kemp sloeg Sem Kuipers de bal over de hekken: 4-0. Pitcher Scott Prins bleef in de laatste innings uit de problemen.