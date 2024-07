ANP Yara van Kerkhof

NOS Schaatsen • vandaag, 10:31 Olympisch shorttrackkampioen Van Kerkhof hangt schaatsen aan de wilgen

Shorttrackster Yara van Kerkhof zet een punt achter haar sportcarrière.

"Dat ik alle kleuren olympische medailles heb, had ik nooit durven dromen. Ik heb er intens van genoten maar het is nu tijd om dit avontuur af te sluiten. Ik heb behoefte aan meer tijd en ruimte voor andere dingen en de mensen om me heen", meldt de 34-jarige Zoetermeerse op sociale media.

Van Kerkhof was jarenlang onderdeel van meerdere succesvolle shorttrackploegen. Op de Olympische Spelen in Peking in 2022 vierde ze haar grootste triomf door goud te winnen op de 3.000 meter aflossing met Suzanne Schulting, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer.

Vier jaar eerder won ze met Schulting, Jorien ter Mors en Lara van Ruijven olympisch brons op die afstand.

ANP Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer op NOC*NSF Sportgala in 2022

Op de 3.000 meter aflossing werd Van Kerkhof met verschillende ploegen ook driemaal wereldkampioen en liefst tien keer Europees kampioen. De laatste wereldtitel, in maart dit jaar in Rotterdam, voelt voor Van Kerkhof als een passend slotstuk van haar carrière.

Van de 23 medailles die Van Kerkhof in haar shorttrackloopbaan verzamelde op Olympische Spelen, WK's en EK's, won ze er 20 als onderdeel van aflossingsploegen.

Op de Olympische Spelen in Pyeongchang in 2018 pakte ze als eerste Nederlandse shorttrackster ooit individueel zilver (500 meter), net als op de EK in Dresden in 2018 (1.500 meter). Verder won ze brons op de WK in Montreal in 2022 (500 meter).

Jonge hartpatiënt

Van Kerkhof werd geboren met een hartafwijking en moest als kind een operatie ondergaan in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Dat bleef tijdens haar sportloopbaan niet zonder gevolgen.

In aanloop naar de Spelen in Pyeongchang in 2018 werden bij Van Kerkhof afwijkende bloedwaarden geconstateerd, waardoor dopingverdenkingen ontstonden. Ze kon echter aantonen dat de afwijkende bloedwaarden werden veroorzaakt door de aangeboren afwijkingen in haar hart en longen.

Sinds enige tijd zet Van Kerkhof zich als onderzoeker in voor het Sophia Kinderziekenhuis. Dat wil ze nu, na het beëindigen van haar sportloopbaan, blijven doen.