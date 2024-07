Houthi's in Jemen claimen drone-aanval op Tel Aviv, met dode en gewonden

Verslaggever Marijn Duintjer Tebbens in Tel Aviv:

"De dodelijke aanval is volgens de Houthi's uitgevoerd met een nieuw type drone dat de Israëlische luchtverdediging kan omzeilen. Het is aannemelijk dat het doelwit een dependance van de Amerikaanse ambassade was, zo'n 200 meter van de plek waar de meeste brokstukken zijn neergekomen.

Het is niet voor het eerst dat de Houthi's Israël aanvallen, maar nooit eerder gebeurde dat zo in het hart van Tel Aviv. Israël heeft de luchtpatrouilles na de aanval opgeschroefd. Het land liet aanvallen op de Houthi's tot nu toe over aan zijn bondgenoten en concentreerde zich op de oorlog in Gaza en het conflict met Libanon in het noorden van Israël.

Deze directe aanval in Tel Aviv zal ertoe leiden dat de vraag wordt gesteld of Israël nu zelf de Houthi's moet gaan aanvallen. Van belang daarbij is of dit een eenmalige voltreffer was, die onopgemerkt is gebleven, of dat er meer van dit soort aanvallen met het nieuwe type drone zullen volgen. Dat moeten we afwachten, maar zal zeker ook mede Israëls reactie bepalen."