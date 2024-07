NOS/Beeld Werkt Het voormalige hoofdkantoor van de Holland-Amerika Lijn in Rotterdam is al jaren een hotel

NOS Nieuws • vandaag, 10:52 Beleggers steken meer geld in commercieel vastgoed, hotelmarkt verzesvoudigd

De vastgoedbeleggingsmarkt heeft zich het afgelopen half jaar hersteld. Beleggers investeerden 44 procent meer dan een jaar eerder, toen de markt op een historisch dieptepunt was beland. Vooral commercieel vastgoed was populair, zoals winkelpanden, kantoren en hotels. Dat blijkt uit cijfers van vastgoedorganisatie CBRE.

Investeerders staken met name meer geld in hotels. Deze markt is bijna verzesvoudigd. Van de ruim 4,5 miljard euro die werd geïnvesteerd, ging 250 miljoen euro naar hotels. Een enorme stijging met een jaar geleden, toen dit bedrag nog zo'n 42 miljoen was.

Hotels hadden afgelopen jaren nog last van de nasleep van corona, zegt hoofd kapitaalmarkten bij CBRE Erik Langens. "Nu zijn de exploitatieresultaten van hotels sterker dan ooit tevoren. Dit maakt deze sector voor beleggers erg interessant en dat zien we terug in de cijfers." Er worden ook veel kantoorruimtes omgebouwd tot hotels, blijkt uit de cijfers. Dit gebeurt vooral in Rotterdam.

Verder was logistiek vastgoed populair bij beleggers. Dit zijn bijvoorbeeld winkelmagazijnen, distributiecentra en parkeerterreinen. Ongeveer een derde van alle beleggingen was in deze sector.

Europese groei van 10 procent

De voornaamste oorzaak van de groei is de stabilisatie van de prijzen, stelt CBRE. Vorig jaar hadden investeerders te maken met een sterk gestegen rente, waardoor commercieel vastgoed veel duurder was geworden. Nu staat Nederland voorop in het "gezonde" herstel in Europa, laat CBRE weten. In heel Europa is een groei te zien, van gemiddeld 10 procent.

Kantoren en woningen blijven wat achter bij de groei, merkt de vastgoedorganisatie. "Veel beleggers zijn nog altijd terughoudend met beleggen in kantoorvastgoed vanwege de mogelijke impact van hybride werken," zegt Langens. De mindere groei in woningen wijst de vastgoedorganisatie toe aan de Wet betaalbare huur die deze maand inging.