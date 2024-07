Eerherstel voor zwarte WO II-militairen die werk weigerden na fatale explosie

Defensie VS

De Amerikaanse marine erkent dat een grote groep zwarte militairen nooit vervolgd hadden mogen worden in de nasleep van een fatale explosie bij San Francisco. Precies 80 jaar nadat een munitieongeluk een bevoorradingspier verwoestte krijgen de 256 mannen eerherstel.

Het gaat om mannen die in de marinehaven Port Chicago hielpen bij de bevoorrading van oorlogsschepen. Dat waren allemaal zwarte Amerikanen, omdat die vanwege de rassenscheiding in de VS voornamelijk voor ondersteunende diensten werden ingezet. De mannen hadden eerder al geklaagd dat ze te weinig training hadden gekregen voor het gevaarlijke werk en dat er te weinig veiligheidsmaatregelen waren.