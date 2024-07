AFP Biden verliet na de diagnose Las Vegas

NOS Nieuws • gisteren, 23:25 • Aangepast vandaag, 07:39 Biden heeft corona, druk om terug te trekken uit presidentsrace neemt toe

De Amerikaanse president Biden is besmet met het coronavirus. Tegen verslaggevers zei Biden dat hij zich goed voelt, maar ondertussen neemt de druk op de 81-jarige Democraat toe om zijn verkiezingscampagne te staken. Amerikaanse media melden dat de leiders van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat daarover met hem hebben gesproken.

Biden testte positief voorafgaand aan een speech in Las Vegas voor een belangenorganisatie van de latino-gemeenschap. Biden krijgt een antiviraal medicijn en zal zich isoleren in zijn strandhuis in Rehoboth Beach.

Volgens zijn arts heeft Biden last van de bovenste luchtwegen, heeft hij een loopneus en moet hij hoesten. "Hij voelde zich oké voor zijn eerste evenement van de dag, maar vanwege de symptomen werd er op covid-19 getest en de resultaten waren positief."

Keuze heroverwegen

Woensdag zei Biden in een interview met BET News, dat volledig losstaat van de covid-diagnose, dat hij bereid is zijn deelname aan de presidentsverkiezingen te heroverwegen als hij van artsen te horen zou krijgen dat hij een medische aandoening heeft.

"Als duidelijk zou worden dat ik een bepaalde medische aandoening had (...) of als dokters tegen me zeiden: je hebt dit of dat probleem", wordt Biden geciteerd. Over wat voor soort aandoening de president het heeft, wordt niet duidelijk uit het korte fragment dat is gepubliceerd.

Oproep prominente Democraat

The New York Times schrijft dat Biden in de afgelopen dagen achter gesloten deuren meer bereid lijkt om te luisteren naar argumenten waarom hij uit de race zou moeten stappen. Op basis van anonieme Democraten stelt de krant dat hij luistert naar berichten over zorgelijke opiniepeilingen en stelt hij vragen hoe zijn vicepresident Kamala Harris eventueel wel de presidentsverkiezingen kan winnen.

De druk op Biden vanuit zijn eigen partij neemt verder toe. De Democratische leiders in het Huis en de Senaat, Hakeem Jeffries en Chuck Schumer, zouden hem hebben opgeroepen een stap opzij te zetten.

Volgens ABC News heeft Schumer in een gesprek met Biden gezegd dat het beter is "voor het land en de partij" als hij zich terug zou trekken. Ook Jeffries zou die mening zijn toegedaan. The New York Times schrijft ook over die gesprekken.

Ik maak me ernstige zorgen of Biden hem kan verslaan in november. Adam Schiff, Democraat

De prominente Afgevaardigde Adam Schiff deed woensdag in het openbaar dezelfde oproep aan het adres van Biden. Inmiddels hebben meer dan twintig Democraten in het Congres erop aangedrongen dat hij zich niet herkiesbaar stelt.

Schiff, die aast op een zetel in de Senaat, is een invloedrijke Democraat. Hij was de leider van het eerste impeachmentonderzoek tegen Trump, toen die nog president was. Ook is hij een vertrouweling van Nancy Pelosi, de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die eveneens vraagtekens heeft gezet bij de kandidatuur van Biden.

"Ons land bevindt zich op een kruispunt", zegt Schiff tegen krant The Los Angeles Times. "Een tweede termijn van Trump zal het fundament van onze democratie ondermijnen. En ik maak me ernstige zorgen of president Biden hem kan verslaan in november."

Daarnaast schrijft CNN dat Pelosi Biden in een recent telefoongesprek heeft gezegd dat hij Trump niet kan verslaan. Verder dreigen de Democraten de kans op een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te verspelen als Biden aanblijft als presidentskandidaat, zou ze tegen de president hebben gezegd.

Twijfel bij kiezers

Er was nog meer slecht nieuws voor 81-jarige president. Bijna twee derde van de Democratische kiezers geeft in een peiling van persbureau AP aan dat ze vinden dat hij zich terug moet trekken.

Sinds het voor Biden rampzalig verlopen debat met Trump is het vertrouwen in Bidens mentale gesteldheid gedaald volgens AP. In februari had 4 op de 10 Democraten hier veel vertrouwen in, bij de nieuwste peiling ging het nog om ongeveer 3 op de 10 ondervraagden.

Een kanttekening is dat de peiling grotendeels is uitgevoerd voor de mislukte moordaanslag op Trump. Het is nog onduidelijk welke invloed Bidens optreden sindsdien heeft gehad op zijn populariteit.