vandaag, 22:06 Groninger dorpskerk doorgezaagd en opgetild vanwege bevingsschade

De dorpskerk in het Groningse Overschild is in zijn geheel anderhalve meter de lucht in getild en blijft de komende maanden 'zweven'. De kerk uit 1880 wordt in die periode versterkt vanwege aardbevingsschade.

Aan het optillen van de kerk ging zeker tien jaar voorbereiding vooraf. In 2014 werd ontdekt dat er scheuren in de dikke muren zaten als gevolg van aardbevingen. Ook zijn de fundamenten van de kerk enkele centimeters verzakt.

Het rijksmonument is vorige week eerst over de gehele breedte doorgezaagd. Deze week is het bovenste deel van de kerk opgetild om het herstel van de fundering makkelijker te maken. De bedoeling is is om zo zoveel mogelijk van de buiten- en binnenkant van de kerk te behouden.

De kerk komt nu op flexibele dempers te staan die de schokken van aardbevingen kunnen opvangen. "Als er een aardbeving komt, kan de onderkant bewegen en blijft de bovenkant stil", zegt uitvoerder Taco Bresser tegen RTV Noord.

Zakken

Hoewel de gaskraan in Groningen inmiddels dicht is, is het bevingsgevaar in het gebied niet geweken. Dat komt door de ondergrondse drukverschillen die zijn ontstaan door de jarenlange gaswinning.

De komende tijd wordt de fundering versterkt en rechtgezet. Komend najaar kan de kerk weer zakken. Over een jaar moet de kerk weer in gebruik worden genomen. Dan gaat de dorpskerk plek bieden aan een theater en theeschenkerij.