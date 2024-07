Rusland en Oekraïne ruilen 95 krijgsgevangenen

Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn het allemaal militairen. Sommigen van hen zaten al twee jaar in gevangenschap. Zelensky bedankt de VAE voor het mogelijk maken van de ruil en verwelkomde de vrijgelaten Oekraïners: "Hoe moeilijk het ook is, we zoeken naar iedereen die gevangen zit. We moeten iedereen terugbrengen."