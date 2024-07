Door het smelten van de ijskappen draait de aarde iets langzamer

Door het smelten van de poolkappen draait de aarde langzamer om zijn as. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS . De onderzoekers hebben berekend dat het smelten ertoe leidt dat een dag per eeuw 1,33 milliseconden langer duurt. Dat kan nog langer worden als de opwarming van de aarde aanhoudt.

Er wordt van uitgegaan dat een dag 24 uur, of 86.400 seconden duurt. Daar is de wereldklok op gebaseerd, maar heel exacte metingen met atoomklokken sinds de jaren 70 laten heel kleine tijdsverschillen zien.

Draaimolen in de speeltuin

Poolkappen smelten sinds het jaar 2000 sneller door de opwarming van de aarde. Door het smelten van de ijskappen in Groenland en Antarctica verzamelt zich meer smeltwater rond de evenaar. Hierdoor wordt de aarde als het ware minder rond en draait minder snel om zijn as. Als de aarde langzamer draait, duren dagen een fractie langer.

Aardwetenschapper Rosa de Boer vertelt in het NOS Radio 1 Journaal dat ze denkt aan een draaimolen in een speeltuin: "Als je als kind in een draaimolen gaat zitten en je draait rond, dan gaat dat snel. Maar als je jezelf er even uit laat hangen gaat de draaimolen langzamer draaien. Dat is eigenlijk precies hoe het op de aarde gebeurt".