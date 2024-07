Haye de Barbanson De brand gezien vanaf het station

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 09:50 Brand vlak bij station Groningen, treinverkeer stilgelegd

In een gebouw in aanbouw bij station Groningen is brand uitgebroken, Als gevolg daarvan is het treinverkeer richting Assen stilgelegd, Voor zover nu bekend is niemand gewond geraakt.

Station Groningen wordt op dit moment ingrijpend verbouwd. Daarbij komt er ook een nieuw busstation. Het gebouw in aanbouw dat nu in brand is gevlogen, staat bij dat nieuwe busstation, meldt RTV Noord.

Volgens een woordvoerder van de brandweer woedt het vuur op meerdere plaatsen onder het dak. De brandweer gaat ervan uit dat er isolatiemateriaal in de brand staat. "Het is een lastige klus, waar we geruime tijd mee bezig zullen zijn", zegt de woordvoerder.

Door de brand en de rookontwikkeling rijden er geen treinen tussen de stations Groningen en Groningen Europapark De treinen van Arriva richting Oost-Groningen rijden wel, maar hebben Groningen Europapark als begin- en eindstation.

Vanwege de brand is een NL Alert verzonden in de omgeving van station Groningen. Daarin wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te zetten en verzocht niet te komen kijken naar de brand.