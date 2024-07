Persbureau Meter Van het pand staat alleen nog een skelet overeind

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 09:50 • Aangepast vandaag, 13:14 Brand vlak bij station Groningen bijna geblust, treinen rijden weer

Bij een felle brand is vanochtend een gebouw in aanbouw bij station Groningen verloren gegaan De brand is inmiddels grotendeels onder controle. Het treinverkeer dat langdurig werd stilgelegd, is weer op gang gekomen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Station Groningen wordt op dit moment ingrijpend verbouwd. Daarbij komt er ook een nieuw busstation. De brand woedde boven in het gebouw, waarin onder andere het nieuwe buschauffeursverblijf zou moeten komen, meldt RTV Noord.

Op beelden vanaf het station is de brand goed te zien:

0:37 Brand woedt vlakbij station Groningen

Om de brand te kunnen blussen moest de brandweer een deel van het gebouw in aanbouw slopen. Op dit moment staat alleen het skelet nog overeind.

Toch is de brand nog niet helemaal geblust. "Ergens midden in het gebouw zit nog een brandhaard waar we niet bij kunnen. Daarvoor moeten we eerst nog wat meer wegslopen", aldus een woordvoerder van de brandweer rond 13.00 uur.

Door de brand en de rookontwikkeling konden er vanochtend geen treinen rijden tussen de stations Groningen en Groningen Europapark. Inmiddels rijden zowel de treinen van NS als die van Arriva weer volgens dienstregeling.

Burgemeester Schuiling van Groningen bezocht het station vanochtend. "Hij was redelijk gelaten en vond het erg vervelend voor de reizigers", aldus een verslaggeefster van RTV Noord.

De vraag is nu wat de brand betekent voor de verdere verbouwing van station Groningen. Boven in het afgebrande pand waren de technische installaties gepland waarmee het hele station van stroom zou worden voorzien. Volgens planning zou het nieuwe trein- en busstation in 2026 klaar moeten zijn,