Mensen met arbeidsbeperking aan werk helpen blijft lastig

Complexe problematiek

Werkgevers hebben vaak te weinig kennis of mogelijkheden om deze werknemers goed te begeleiden, constateert de Arbeidsinspectie. "Of de problematiek van de mensen is te complex. Het is een mooie politieke wens, maar in de praktijk blijkt soms ook dat ze beter niet of aangepast werk kunnen doen in plaats van mee te doen op de reguliere arbeidsmarkt."