ESA Een impressie van ESA's Ramses-missie

NOS Nieuws • vandaag, 15:38 Asteroïde 'Apophis' scheert in 2029 langs aarde, ESA kondigt missie aan

Over iets minder dan vijf jaar scheert een asteroïde ter grootte van een olietanker vlak langs de aarde. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA gaat daarom een missie naar de asteroïde opzetten die Apophis wordt genoemd. De organisatie maakt geld vrij voor een ruimtesonde die over vier jaar moet vertrekken.

De asteroïde, die in 2004 werd ontdekt, is zo'n 325 meter lang. Lange tijd werd niet uitgesloten dat Apophis kon inslaan op aarde. Die kans werd pas in 2021 definitief uitgesloten.

Het belooft een eenmalig spektakel te worden voor deze generatie op aarde. Apophis komt op vrijdag 13 april 2029 langs op een afstand van 32.000 kilometer. Dat is tien keer dichterbij dan de maan en ook dichterbij dan de meeste gps, tv- en internet-satellieten.

Volgens onderzoekers komt een asteroïde van dit formaat eens in de 5000 tot 10.000 jaar zo rakelings langs de aarde. Een unieke kans voor de ruimtevaartorganisatie om onderzoek te doen. Normaal gesproken moeten ruimtesondes voor dit soort onderzoek diep het zonnestelsel in worden gelanceerd.

Ramses

De ESA-missie heet Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety). De sonde moet in april 2028 vertrekken om in februari 2029 bij de asteroïde te zijn. Met het onderzoek hopen wetenschappers veel kennis op te doen over dit soort hemellichamen. Het onderzoek bestaat onder meer uit een voor-en-na analyse waarin naar allerlei factoren wordt gekeken. Wetenschappers kijken of de vorm, de oppervlakte, de koers, de rotatie en de ligging zijn veranderd als hij langs aarde is gevlogen.

Ook hopen ze meer te weten te komen over het universum. Asteroïdes als deze zijn vier miljard jaar geleden tegelijk gevormd met onze planeten. Ze kunnen mogelijk veel vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van ons zonnestelsel.

De aarde verdedigen

Het moet ook helpen om onze planeet in de toekomst te beschermen tegen een catastrofale inslag: de missie is mede bedoeld voor planetary defense, de verdediging van onze planeet.

Omdat de asteroïde zo dichtbij komt verwachten onderzoekers dat de complete vorm verandert door het zwaartekrachtveld van de aarde. Naar verwachting verandert ook de samenstelling van Apophis aanzienlijk.

Vier jaar is voor het opzetten van een missie als deze volgens ESA zeer kort. "Het toont aan dat we in staat zijn om snel onderzoek te doen naar asteroïden die op ramkoers liggen." NASA ketste de planetoïde Didymos af met de DART-missie in 2022. Toen werd de komeet met behulp van een ruimtesonde uit koers geramd.

Goed zichtbaar

Toch blijft een snelle verkenningsmissie als deze cruciaal, stelt Holger Krag, hoofd Ruimteveiligheid van ESA in The Guardian. De DART-missie laat zien dat het van belang is dat je alles te weten komt over zo'n planetoïde. "Zonder de benodigde informatie kan zo'n DART-missie zinloos zijn of de situatie zelfs verergeren, omdat je niet weet wat de uitkomst is."

Naar verwachting is de asteroïde bij helder weer goed zichtbaar op een groot deel van de aarde.

Zoals veel hemellichamen is ook deze asteroïde vernoemd naar een figuur uit de mythologie. Apophis is de Griekse benaming voor Apep, de slangvormige Egyptische god van de duisternis en chaos.