Kwart onderzochte volkorenproducten niet volkoren, verpakkingen misleidend

Huismerken

Onder meer Albert Heijn ging in de fout met hun koekjes van hun huismerk, zoals de "Digestive volkoren met tarwebloem". Ook de verpakking van hun knäckebröd was misleidend, net als die van het Jumbo-huismerk.

Hele graankorrels

Er mag alleen volkoren op de verpakking staan als het gebruikte meel in het product gemaakt is van hele graankorrels. Dat betekent dat de zetmeelrijke kern, de kiem en de zemel in hun natuurlijke verhouding in het gebruikte meel aanwezig zijn. Inmiddels zijn de meeste verpakkingen aangepast.