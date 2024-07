Makkelijker lastminute naar een festival: 'Kaartje was 150 euro goedkoper'

ANP Festivalgangers bij Down the Rabbit Hole

"Andere plannen", "ben op vakantie" en "ik wilde heel graag gaan maar er is helaas wat tussengekomen." Dat zijn de teksten die staan bij de vele festivalkaartjes die te koop staan op doorverkoopsite TicketSwap.

Voor onder meer Zwarte Cross en technofestival Verknipt zijn er honderden tot duizenden kaarten te koop, en afgelopen weken gold hetzelfde voor weekendfestivals Wildeburg en Lago Lago. De vraagprijs is vaak lager dan wat de verkoper ervoor heeft betaald.

Opvallend, want het was eerder niet altijd even gemakkelijk om een (goedkoop) kaartje te vinden voor een festival. TicketSwap zegt desgevraagd een toename te zien in het aanbod. Ze vergeleken het aantal tickets dat te koop stond in juni en juli in 2023 met dezelfde periode dit jaar. "Onze gegevens tonen een toename van 37 procent in tickets die nul tot drie dagen voor het evenement worden vermeld."

150 euro goedkoper

En dat betekent soms: goedkoop een kaartje scoren. Zoals voor Leoni, die twee weken geleden naar festival Lago Lago ging voor 98 euro, een weekendfestival waarvan de originele prijs voor een kaartje rond de 240 euro ligt. Ze kocht het een paar dagen van tevoren. "Ik ben niet zo heel erg van het plannen, ik beslis op basis van het weer en of ik op dat moment zin heb om naar een festival te gaan. Dat de kaartjes zo goedkoop waren, trok mij wel over de streep."

Op deze manier gaat ze al jarenlang naar festivals, maar eerder waren er niet zo veel opties en viste ze ook weleens achter het net. Nu hoort Leoni van vrienden dat die ook haar strategie willen proberen. "Ze zeggen: ik ga ook geen normale kaartjes meer kopen, want ik heb gewoon 150 euro meer betaald dan jij. Dat is natuurlijk ook zuur."

Ook voor festival Wildeburg, dat afgelopen weekend was, stonden de dag van tevoren kaartjes te koop voor minder dan de helft van de officiële ticketprijs.

Koude zomer en inflatie

TicketSwap ziet geen eenduidige reden, maar denkt dat verschillende factoren een rol spelen: "De koude en natte zomer die we dit jaar ervaren, inflatie en de kosten van levensonderhoud."

Festivaltickets worden steeds duurder. Ook dit jaar zijn de prijzen gemiddeld weer met 9 procent gestegen, zo blijkt uit een inventarisatie van persbureau ANP. Festivalganger Leoni: "Ik kan me best voorstellen dat voor jongeren of mensen die een minder groot budget hebben dit gelegenheid biedt om te gaan."

Volle mep

Hoewel kaarten dus lastminute goedkoop worden aangeboden, zijn er natuurlijk ook mensen die wel de volle mep hebben betaald. Zoals Jurre, die een halfjaar geleden met een vriendengroep kaartjes had gekocht voor een festival in het Volkspark in Enschede, maar toen zegde een vriend af.

"Ik heb het kaartje voor 50 euro gekocht en voor 38 euro weer verkocht, en daar gaat dan nog de marge van TicketSwap vanaf."

Verdienmodel TicketSwap is een bedrijf dat verdient aan het online doorverkopen van concert- en festivalkaarten. Het bedrijft krijgt 5 procent van de verkoopprijs aan de kant van de verkoper, 6 procent aan servicekosten aan de kant van de koper en 3 procent transactiekosten. Verkopers mogen de verkoopprijs zelf bepalen, maar er is wel een maximale marge van 20 procent op de originele prijs van het kaartje.

"We hadden pas heel laat besloten om het te verkopen, de ochtend van het festival", aldus verkoper Jurre. "Toen maakte ik een inschatting wat de kans was dat ik hem kon verkopen, rekening houdend met het weer en de prijzen van andere kaartjes die online werden aangeboden. Die stonden voor 40 euro te koop, dus toen zette ik het ticket erop voor 38. Beter iets dan niets."

Lowlands

Voor Lowlands, dat half augustus begint, staan er ook meer tickets te koop dan eerdere jaren, ziet TicketSwap, al zijn de prijzen nog niet onder de officiële ticketprijs gekomen. Daarbij ziet de kaartenverkoopsite bij Lowlands de vorige jaren een andere trend, namelijk dat de kaartjes juist duurder worden wanneer het festival begint.

De aanname is dat het komt door 'fomo' (fear of missing out), aldus de verkoopsite. Mensen zien video's van bekenden op het festival, en kopen dan op het laatste moment toch nog een (duur) kaartje. Of dat ook dit jaar weer gaat gebeuren, is nog de vraag.