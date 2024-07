ANP De glazen koets op Prinsjesdag

NOS Nieuws • vandaag, 11:12 Nieuwe opzet Prinsjesdag voorlopig nog niet echt zichtbaar

De plannen om van Prinsjesdag meer een publiektrekker te maken, zijn behoorlijk afgezwakt. Op de eerstvolgende editie, op 17 september, zullen er alleen accentverschillen te zien zijn, zo laat een woordvoerder van de Eerste Kamer weten. Voor volgend jaar jaar wordt er gewerkt aan een "Week van de Democratie", met mogelijk een vrije dag op de derde dinsdag in september, maar ook dat is nog allerminst zeker.

In april kwamen er nog ambitieuze plannen naar buiten om de invulling van de start van het parlementaire jaar op de schop te nemen. Zo werd er gedacht aan optredens van populaire artiesten, theater en foodtrucks in de stad en een oproep aan alle bezoekers om die dag een hoed te dragen. Mensen zouden een kijkje moeten kunnen nemen in de koninklijke paleizen.

Ook zou er meer contact moeten komen tussen de leden van het koningshuis, de politiek en het publiek. De laatste jaren komen er steeds minder mensen af op de traditionele rijtoer door Den Haag, en waren er zelfs protesten waarbij de Oranjes werden uitgejoeld.

Lastiger dan gedacht

Parlement, kabinet, gemeente en het koningshuis gingen daarop in overleg om die trend om te buigen en Prinsjesdag weer aantrekkelijker te maken, maar dat blijkt lastiger dan gedacht.

Dit jaar gaat het dus om accentverschillen. Zo gaat de organisatie samenwerken met het voorlichtingscentrum ProDemos dat een speciaal lesprogramma gaat maken voor scholieren over Prinsjesdag. Langs de route komt een tribune voor 300 mbo-studenten. Ook wordt er een animatie gemaakt voor sociale media met uitleg.

Daarnaast zal op Open Monumentendag, in het weekend voor Prinsjesdag, het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag in het teken staan van Prinsjesdag. Er zal een tentoonstelling zijn te zien van parlementair fotograaf Hans Kouwenhoven.

Verslaggever Koninklijk Huis Albert Bos: "Van de wilde ideeën die er naar buiten kwamen, blijft vrij weinig over. Volgens betrokkenen is er wel de wil om te veranderen, maar verlopen de overleggen ook stroef. Partijen, zoals de Eerste Kamer, de gemeente en het Paleis, kijken vooral naar elkaar om te bewegen, bang om het verwijt te krijgen dat iemand als enige de noodzaak ziet om aan Prinsjesdag te sleutelen. Wat wel meespeelt is hoe de afstand tot het publiek letterlijk en figuurlijk verkleind kan worden. Zo vraagt men zich af of de beveiliging en de afstand tot de koning niet minder kan. En waarom Kamerleden, in hun vaak opvallende outfits, vrijwel onzichtbaar en onbereikbaar zijn voor het publiek. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat verandering stapje voor stapje gaat. De ogen zullen ook dit jaar gericht zijn op de opkomst van het publiek, dat het vorig jaar zo liet afweten."

In 2025 moeten er wel meer veranderingen zichtbaar zijn, al is er ook dan geen grote omslag te verwachten. Gedacht wordt aan een "Week van de Democratie" rond Prinsjesdag, met allerlei activiteiten. Dat is de "stip op de horizon", zegt de woordvoerder van de Eerste Kamer.

Het idee om van de opening van het parlementaire jaar een vrije dag te maken, is volgens de woordvoerder "nog in de brainstormfase".