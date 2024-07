Reuters J.D. Vance tijdens een toespraak vorige maand

NOS Nieuws • vandaag, 21:13 Trump kiest voormalig criticaster J.D. Vance als running mate

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft via zijn socialemediaplatform Truth Social aangekondigd dat hij J.D. Vance heeft aangewezen als zijn running mate. Daarmee is de 39-jarige Vance ook de kandidaat voor het vicepresidentschap.

Vance is senator namens Ohio en werkte in het leger als militair journalist. In die rol werd hij uitgezonden naar Irak. Vance werd aanvankelijk bekend als schrijver van het boek Hillbilly Elegy, waarin hij beschrijft hoe hij opgroeide in een arm stadje in Ohio, waar de witte arbeidersklasse zich vergeten voelt.

Ohio ligt in de zogenoemde Rust Belt: de oude industriegebieden in het noordoosten van het land. Tijdens de vorige verkiezingen gingen veel stemmen in de arme streek naar Trump. Met Vance als running mate hoopt Trump die kiezers weer voor zich te winnen.

Zo kondigde Trump zijn running mate aan op Truth Social:

Truth Social De post van Trump waarin hij Vance aankondigt als running mate

De relatief onervaren Vance zit zo'n twee jaar in de Senaat, waar hij een duidelijk conservatief geluid laat horen. Zo steunde hij een voorstel voor een nationaal abortusverbod. Ook diende hij een wetsvoorstel in om diversiteitsprogramma's bij de overheid af te schaffen.

Daarnaast sprak Vance zich uit tegen Amerikaanse inmenging in buitenlandse conflicten. Hij is vasthoudend aan zijn verzet tegen hulp aan Oekraïne.

Kritiek op Trumps beleid

In het begin van zijn politieke carrière was Vance erg kritisch op Trump en zijn beleid. Hij noemde Trump 'ongeschikt' voor het presidentschap en suggereerde dat hij de 'Amerikaanse Hitler' kon zijn. Tijdens de verkiezingen van 2016, uiteindelijk gewonnen door Trump, stemde Vance niet op hem.

Inmiddels is de ambitieuze Vance 180 graden gedraaid in zijn opvatting. Hij geldt nu als een van Trumps trouwste aanhangers. Naar eigen zeggen had hij niet door wat voor "doeltreffende leider" Trump is. Vance heeft intussen ook een goede band opgebouwd met Trumps zoon: Donald Trump Jr.