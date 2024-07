Podcast De Dag: na de moordaanslag op Donald Trump

"Het is bijna een wedstrijd over 'the Uniter in Chief'," zegt Amerika-deskundige Laila Frank in deze podcast. Ze schetst hoe de aanslag op Trump zowel zijn eigen campagne als die van Biden zal beheersen en doen veranderen. Kan Trump geloofwaardig de rol van strijder, martelaar en verbinder op zich nemen? Biedt dit moment voor Biden de mogelijkheid om met een goed verhaal opzij te stappen en een andere Democratische presidentskandidaat naar voren te schuiven?