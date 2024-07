Mary Evans Picture Library James Sikking als Hunter

NOS Nieuws • vandaag, 09:20 James Sikking, no-nonsense agent uit Hill Street Blues, overleden

De Amerikaanse televisieacteur James Sikking is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend van zijn rol in de politieserie Hill Street Blues waar hij de rechtlijnige Howard Hunter speelde. Ook speelde hij de vader in de sitcom Doogie Howser, M.D.

Hill Street Blues vond begin jaren 80 het politiegenre volledig opnieuw uit. In plaats van dat één hoofdrolspeler wekelijks een zaak oploste, was er meer aandacht voor verschillende verhaallijnen, ook over de persoonlijke en onderlinge relaties van de agenten zelf. De show deed dat met ongekend grauw realisme. Hill Street Blues was in Nederland jarenlang bij de NCRV te zien.

Kenmerkend voor het personage van Sikking waren zijn eeuwige pijp, kogelwerend vest en officierspetje. Hij vertelde in een interview eens dat hij de spijkerharde persoonlijkheid van zijn karakter had gebaseerd op een drillinstructeur die hij tijdens zijn diensttijd had meegemaakt. "Hij zag eruit alsof zijn haar van staal was en zijn uniform zat zo vol stijfsel dat het rechtop zou blijven zitten als hij het uitdeed."

Veel meuk

Sikking speelde zeven seizoenen lang in alle 144 afleveringen van de show de onverbiddelijke Vietnam-veteraan die het SWAT-team van het politiebureau leidde. Zijn rigide persoonlijkheid bracht vaak een komische noot in lichtere situaties, zoals zijn overdreven gebruik van een luidspreker of een ontmoeting met een shar-pei-puppy.

Of zijn gemopper over pijptabak:

De rol leverde hem in 1984 een Emmy-nominatie voor beste bijrolacteur, het hoogtepunt in een decennialange carrière bijrollen spelen. "Het was vaak meuk, maar dit was bijzonder."

Sikking begon zijn carrière in de jaren 60 met kleine rolletjes in series als Perry Mason, Rawhide! en The Outer Limits. Hoewel hij jarenlang een alcoholistische arts speelde in de ziekenhuissoap General Hospital, kwam hij ook in de jaren 70 niet veel verder dan bijrollen, zoals in M*A*S*H, Het kleine huis op de prairie, Starsky and Hutch en Charlie's Angels.

Vader van tienerarts

Toch had hij ook zijn doorbraak aan die reeks rolletjes te danken, omdat hij meerdere keren kon samenwerken met Hill Street Blues-bedenker Steven Bochco. Die producent nam Sikking ook mee toen hij na het einde van Hill Street Blues in 1989 de comedyserie Doogie Howser, M.D. begon. Sikking was daarin de vader van de tienerarts gespeeld door Neil Patrick Harris.

Verder kwam Sikking voorbij in kleine rollen in films als Ordinary People, Star Trek III: The Search for Spock en The Pelican Brief. Zijn laatste significante rol was in 2012 in politieserie The Closer van Kyra Sedgwick.

Sikking overleed zaterdag thuis in Los Angeles, omring door familie. Zijn publicist noemt complicaties van dementie als de doodsoorzaak.