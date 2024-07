AFP Richard Simmons bij een evenement in 2013

NOS Nieuws • vandaag, 23:49 Amerikaanse fitnessgoeroe Richard Simmons (76) overleden

De Amerikaanse fitnessgoeroe en televisiepersoonlijkheid Richard Simmons is op 76-jarige leeftijd overleden. Het is onbekend waaraan hij is overleden, maar volgens nieuwszender ABC News is hij waarschijnlijk een natuurlijke dood gestorven.

De flamboyante Simmons was het bekendst van zijn vele optredens in talkshows en gastrollen in televisieseries waarin hij steevast een versie van zichzelf speelde.

Obesitas

Richard Simmons, oorspronkelijke naam Milton Teagle Simmons, werd geboren in New Orleans. Hij kampte als kind met obesitas. Toen hij naar Los Angeles verhuisde en wilde afvallen, zag hij dat er weinig fitnessstudio's waren die aandacht hadden voor mensen met obesitas. Hij verloor ruim 50 kilo en opende in die stad uiteindelijk onder meer een eigen studio waar hij aerobics gaf.

Hij werd bij een groot publiek bekend toen hij in de jaren zeventig te zien was in Real People, een populair landelijk televisieprogramma waarin markante onbekende Amerikanen een podium werd geboden. Daarna bracht hij fitnessvideobanden uit die gretig aftrek vonden.