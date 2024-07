AFP Ruth Westheimer in 2019

NOS Nieuws • vandaag, 21:24 Sekstherapeut en tv-persoonlijkheid Dr. Ruth (96) overleden

In New York is de van oorsprong Duitse Ruth Westheimer op 96-jarige leeftijd overleden. De sekstherapeut en televisiepersoonlijkheid verwierf grootse bekendheid in de Verenigde Staten. Haar uitgever en goede vriend Pierre Lehu heeft haar dood bevestigd tegenover Amerikaanse media.

Westheimer, bekend als Dr. Ruth, wist met haar openheid en humor vanaf de jaren 80 het taboe rondom seksualiteit te doorbreken. In haar boeken, radioprogramma's en tv-shows ijverde ze ervoor dat mensen vaak, veilig en creatief seks moesten hebben.

De Joodse Westheimer, geboren als Karola Ruth Siegel, groeide in de jaren 30 als enig kind op in Duitsland. In 1938 besloten haar ouders de toen 10-jarige Ruth met het kindertransport naar een weeshuis in Zwitserland te sturen. Daar ontving ze aanvankelijk brieven van haar familie, maar op een gegeven moment niet meer. Later kwam ze erachter dat familieleden in de Holocaust waren vermoord.

EPA Ruth Westheimer schreef onder meer het boek Seks voor Dummies

Op 16-jarige leeftijd verhuisde ze naar Palestina en sloot ze zich aan bij de paramilitaire organisatie Haganah dat vocht voor een Joodse staat. Daar werd ze opgeleid als scherpschutter. "Ik heb nooit iemand gedood", zei ze daarover tegen USA Today.

Na een omzwerving in Parijs, waar ze psychologie studeerde, vestigde Westheimer zich in Amerika. Daar gaf ze als seksuoloog les aan prestigieuze universiteiten als Columbia, Yale en Princeton. Ook werkte ze in de VS voor de non-profitorganisatie Planned Parenthood.

'Seks op zondag? Zeker weten'

Een producer bij een radiostation in New York nodige Westheimer uit voor een korte rubriek in de nacht van zaterdag op zondag: Sexually Speaking. Het duurde niet lang voor ze meer tijd kreeg om alle luisteraarsvragen te kunnen beantwoorden. Wat begon als een korte rubriek van 15 minuten mondde uit in een programma van 2 uur.

Haar radiosucces opende deuren en al snel werd Dr. Ruth omarmd door het publiek. Haar eerste fans droegen shirts met daarop de tekst: 'Seks op zondag? Zeker weten!'. In de jaren 80 groeide Westheimer uit tot een geliefde mediapersoonlijkheid. Met een lengte van nog geen 140 centimeter en haar kenmerkende Duitse accent was Dr. Ruth een opvallende verschijning.

Door haar eigen ervaringen met onderdrukking, stond ze juist op voor minderheden. Ze zette zich in voor de acceptatie van homoseksualiteit en voor de lhbti-gemeenschap. Met haar humor en niet-veroordelende houding was geen enkel onderwerp taboe, van orgasmes tot condoomgebruik en erectieproblemen. Luisteraars werd na een gesprek op de radio met Dr. Ruth steevast een 'Good sex!' toegewenst.

Westheimer presenteerde meerdere radioshows en vijf populaire televisieprogramma's, waaronder het iconische Ask Dr. Ruth. Ook schreef ze meer dan veertig boeken. In een interview met The Washington Post in 2013 werd haar gevraagd hoe zij zou denken dat men haar zouden herinneren. "Ik denk dat mensen zullen zeggen dat ze het lef had, in de Joodse traditie heet dat chutzpa. Dat ze het lef had om over dingen te praten waar andere mensen te bezorgd over waren", zei Westheimer.

Ook hoopte ze dat er heel wat onbedoelde zwangerschappen zijn voorkomen en dat sommige mensen een beter seksleven hebben. Tot in de late levensfase, voegde ze daaraan toe. "En zelfs nog orgasmes krijgen."

Tot driemaal toe trouwde Westheimer: de laatste keer was dat op haar 32ste met Manfred Westheimer, met wie ze tot zijn dood in 1997 samenbleef. Zij kregen twee kinderen.

Gedurende haar leven ontving Westheimer verschillende internationale onderscheidingen voor haar baanbrekende werk op het gebied van seks en seksualiteit.