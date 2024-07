Indiërs gered die als moderne slaven werkten in Italië, twee arrestaties

Ze worden verdachte van uitbuiting en slavernij. Ze zouden talloze Indiase arbeiders een betere toekomst in Italië hebben beloofd en ieder van hen 17.000 euro hebben laten betalen in ruil voor een seizoenswerkvergunning.

Geen salaris

Eenmaal in Italië werd hun paspoort afgepakt en moesten ze 7 dagen per week 10 tot 12 uur werken op de boerderijen bij Cologna Veneta, niet ver van Verona. Hun salaris van 4 euro per uur werd vaak ingehouden om de gevraagde vergoeding voor de werkvergunning te betalen.

De arbeiders sliepen in vervallen huizen met slechte hygiëne, mochten niet naar buiten en werden elke ochtend in vrachtwagens verstopt en naar de boerderijen gebracht. Als ze weigerden om te werken, werd er gedreigd met geweld.

#GDF #Verona Operazione contro il caporalato: perquisizioni e sequestri per i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.). #NoiconVoi #nellaTradizioneilFuturo https://t.co/YqMhSwE2Ct

Het is niet de eerste keer dat arbeidsmigranten slecht behandeld worden in Italië. Vorige maand kwam een Indiase fruitplukker om het leven nadat hij met zijn arm in een machine was terechtgekomen en zijn werkgever hem zwaargewond achterliet. Op verschillende plekken waren daarna demonstraties van vakbonden en landarbeiders die betere werkomstandigheden eisen.