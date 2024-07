Belgische bus slaat op hol door kapotte cruisecontrol

Circa 25 Italiaanse toeristen die op weg waren van Brussel naar Amsterdam zullen deze rit niet snel vergeten. Ze kwamen terecht in een soort afgeleide van de film Speed, toen bleek dat de cruisecontrol van de tourbus bleef hangen, melden Vlaamse media .

Toen ze ongeveer een half uur onderweg waren, merkte de buschauffeur dat zijn bus, die op dat moment 80 reed, niet meer wilde afremmen. Wat de man ook probeerde, de bus bleef met 80 kilometer per uur doorrijden.

De remmen werkten wel, maar zodra hij die losliet maakte de bus weer vaart tot de 80 kilometer per uur was bereikt.

Takelbedrijf

In paniek nam de chauffeur contact op met de alarmcentrale. De federale wegpolitie rukte uit om de bus met politiebegeleiding over de Antwerpse ring te leiden. Andere ploegen sloten opritten naar de ring af om te zorgen dat er zo weinig mogelijk verkeer op de weg was.