Koninklijke trein maakt allerlaatste rit naar Spoorwegmuseum in Utrecht

De koninklijke trein maakte vandaag de allerlaatste rit. Het rijtuig is overgedragen aan het Spoorwegmuseum in Utrecht, waar het vanmorgen onder grote belangstelling werd onthaald.

De trein, Salonrijtuig 10 genoemd, werd begin jaren 90 door toenmalig koningin Beatrix in gebruik genomen. Het beschikt onder meer over een tweetal slaapvertrekken, een salon, keukentje en badkamer.

Peter-Paul de Winter van het Spoorwegmuseum noemt het interieur van de trein zakelijk en strak. "Door de ontwerper wordt het chic-Italiaans genoemd, maar het is vooral de smaak van Beatrix. Die heeft hier persoonlijk de hand in gehad", zegt hij tegen RTV Utrecht .

Pieter Heijnis was de machinist op Salonrijtuig 10. Hij kon regelmatig rekenen op grote groepen mensen als hij de trein een station binnenreed. "Het is heel bijzonder om meegemaakt te hebben", zegt hij.

Geen nieuwe koninklijke trein

In overleg met de koning is besloten dat er geen nieuwe trein komt, zo liet de NS eerder weten. Hierdoor is er voor het eerst in 160 jaar geen koninklijke trein meer. Als de familie voortaan een treinreis wil maken, gaat dat per reguliere trein.