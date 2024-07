ANP Minister Keijzer

NOS Nieuws • vandaag, 17:22 Mona Keijzer niet vervolgd voor groepsbelediging bij talkshow

Het Openbaar Ministerie gaat minister Keijzer niet vervolgen voor groepsbelediging. Een groep van zestien personen deed aangifte, nadat Keijzer op 17 mei in de talkshow Sophie & Jeroen had gezegd dat "Jodenhaat bijna onderdeel is van de islamitische cultuur". Volgens het OM zijn de uitspraken in beginsel strafbaar, maar is een vervolging van de politicus in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

Mona Keijzer deed de omstreden uitspraak als Kamerlid voor de BBB, nadat haar was gevraagd naar de plannen in het hoofdlijnenakkoord over de strengere eisen voor de integratie van migranten. Ze is nu minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en vicepremier in het kabinet-Schoof.

Publieke debat

Het OM stelt dat de uitspraken beledigend zijn en dat Keijzer onvoldoende verantwoordelijkheid heeft genomen om te voorkomen dat haar uitspraken zouden aanzetten tot onverdraagzaamheid. Het OM concludeert daarom dat ze zich in beginsel schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging.

Toch oordeelt het OM dat een vervolging een te grote beperking zou zijn voor de vrijheid van meningsuiting van Keijzer als politicus. Bovendien moet een politicus niet zomaar vervolgd worden, vindt het OM, omdat dat andere politici ervan kan weerhouden hun mening te uiten.

Woorden zorgvuldig kiezen

Het OM benadrukt wel dat Keijzer de verantwoordelijkheid heeft om uitingen te vermijden die bijdragen aan intolerantie en ongelijkwaardigheid. "Als politicus zou Keijzer haar woorden zorgvuldig moeten kiezen en haar stellingen moeten onderbouwen, ook tijdens een talkshow op livetelevisie."

Keijzer is tevreden over het besluit van het OM en vindt het goed dat het maatschappelijk debat gevoerd mag worden. Wel zegt ze dat ze zich in haar functie als minister niet meer zal uitlaten over dit onderwerp. "Ik ben tegenwoordig minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dus als zodanig zult u mij vooral over die onderwerpen horen en niet meer hierover."