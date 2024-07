Orbán bezoekt Trump, 'minder choquerend dan zijn ontmoeting met Poetin'

EU-verslaggever Heleen D'Haens over het bezoek

"Orbáns overleg met Trump past in het rijtje van ontmoetingen die in Brussel slecht vallen, maar is minder choquerend dan zijn eerdere bezoek aan Poetin. Toen kwamen verschillende Europese topfiguren meteen met een formele reactie, waarin ze afstand namen van het Hongaarse initiatief. Dit keer blijft het stil.

In een bijeenkomst in Brussel afgelopen woensdag hebben de EU-ambassadeurs van alle lidstaten aan hun Hongaarse collega duidelijk gemaakt dat het gedrag van Orbán wat hen betreft niet door de beugel kan. Over verdere stappen, zoals het vervroegd beëindigen van het Hongaarse voorzitterschap, is niet gesproken. Dat zou diplomatiek erg ver gaan.

Wel zijn er subtielere signalen afgegeven: naar een informele top in Boedapest deze week hebben veel lidstaten geen minister, maar een diplomaat gestuurd. Dat zullen we de komende maanden mogelijk vaker zien gebeuren."