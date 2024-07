CNN: Rusland wilde topman van Duitse wapenfabrikant vermoorden

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben eerder dit jaar ontdekt dat Rusland plannen had om de topman van de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall te vermoorden. Dat meldt CNN . Rheinmetall is een belangrijke leverancier van wapens aan Oekraïne.

Rusland was ook moorden op andere Europese bestuurders uit de wapenindustrie aan het beramen, zegt CNN op basis van vijf anonieme functionarissen. Het ging in alle gevallen om bedrijven die wapens aan Oekraïne leveren. Het plan om Armin Papperger, de topman van Rheinmetall, te vermoorden was het meest concreet.

Rheinmetall is een van 's werelds grootste producenten van artillerie en tankgranaten. Het bedrijf voerde de productie sterk op sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Oekraïne maakt in de oorlog veel gebruik van de wapens. In februari kondigde Rheinmetall aan dat het bedrijf van plan is een munitiefabriek te openen in Oekraïne.