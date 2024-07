Mary Evans Picture Library Ltd Shelley Duvall in The Shining

NOS Nieuws • vandaag, 17:57 Actrice Shelley Duvall (75) overleden, bekend uit The Shining

De Amerikaanse actrice Shelley Duvall is op 75-jarige leeftijd overleden. Ze was te zien in vele tientallen speelfilms, waarin ze vaak wat afstandelijke, excentrieke vrouwen speelde. Duvall overleed thuis, in Texas, in haar slaap aan de gevolgen van diabetes, zo heeft haar man laten weten.

Duvall is onder meer bekend van haar rol in de psychologische horrorfilm The Shining uit 1980. Daarin speelt ze Wendy Torrance, die samen met haar man Jack, gespeeld door Jack Nicholson, op een afgelegen en geheel verlaten hotel past. Nicholson verliest in de film langzaam zijn verstand en richt zich tegen zijn vrouw en zoontje.

Duvall werd ontdekt door regisseur Robert Altman en speelde in een aantal van zijn films, waaronder Nashville. Ze speelde in 1977 ook een bijrol in de film Annie Hall, geregisseerd door Woody Allen.