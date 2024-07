Nieuwe rol asielminister PVV blijkt wennen voor dorpsgenoten

anp Minister Faber

Asielminister Marjolein Faber (PVV) protesteerde altijd fel tegen de komst van asielzoekerscentra. Ze was in het bijzonder tegen een azc in haar eigen woonplaats Hoevelaken. Maar nu wordt er toch weer gesproken over een opvanglocatie in dat dorp, uitgerekend op het moment dat Faber politiek verantwoordelijk is voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De gemeenteraad van Nijkerk, waaronder Hoevelaken valt, besloot onlangs om een asielzoekerscentrum te realiseren. Die opvang komt er ook als de spreidingswet wordt ingetrokken, zoals het kabinet wil. Een precieze locatie is er nog niet, maar mogelijk wordt het Hoevelaken, zegt burgemeester Renkema.

De discussie over het azc wordt momenteel fel gevoerd in de gemeente, met extra aandacht voor de nieuwe rol van Faber. Zelf benadrukt ze dat er nu een nieuwe situatie is. Als minister wil ze de instroom van asielzoekers beperken, maar in de tussentijd ziet ze zich naar eigen zeggen wel verplicht om genoeg en goede opvang te regelen.

In de gemeente Nijkerk is er protest tegen de komst van een azc:

Faber verzette zich eerder fel tegen de komst van een opvanglocatie in Nijkerk, specifiek in Hoevelaken. Toen vorig jaar gemeenteraadsleden de komst van een azc in haar ogen een stapje dichterbij brachten, noemde ze hen op sociale media "verraders", "huichelaars" en "farizeeërs". En op meerdere momenten protesteerde de PVV'er in Hoevelaken. Zo riep ze door een megafoon dat de inwoners van Hoevelaken niet beroofd willen worden.

CDA'er Matthias Blankesteijn is een van de gemeenteraadsleden die door Faber verrader werden genoemd. Hij vindt het "op zijn minst ironisch" dat Faber nu verantwoordelijk is voor het COA, dat eerder al een verzoek voor opvangplekken bij de gemeente Nijkerk heeft neergelegd.

Maar bovenal snapt hij niet hoe Faber deze rol heeft kunnen krijgen. "Een jaar geleden worden volksvertegenwoordigers als verraders weggezet voor duizenden volgers. Dat juist degene die dat heeft gedaan door vier coalitiepartijen wordt gezien als geschikte asielminister vind ik vrij absurd." Excuses van Faber zou hij "niet ongepast" vinden.

Maar er is zeker ook steun voor Faber in Hoevelaken, bleek gisteren op een inloopbijeenkomst waar inwoners mochten meepraten over waar de opvanglocatie moet komen. Inwoner René Verhoeven bijvoorbeeld wil geen azc en heeft zijn hoop deels op de PVV'er gevestigd: "Ik hoop dat zij de juiste beslissingen kan nemen." Sommige anderen hopen dat Faber nog kan voorkomen dat de opvang in Hoevelaken komt. "Ik hoop dat ze dit van tafel veegt", zegt Henk van Essen.

De meerderheid van de bezoekers van de inloopbijeenkomst is duidelijk tegen opvang in Hoevelaken. Van hen is een deel teleurgesteld in Faber, omdat zij nu plots zegt opvang te moeten regelen. "Als je principieel tegen bent, moet je dat ook blijven. Anders ben je een salonsocialist", zegt Margreet van Bergen.

Als we Faber vragen of ze nu wél een opvang in Hoevelaken zou willen, zegt ze geen ja of nee. Alleen: "Kijk, we zitten natuurlijk met de huidige wet- en regelgeving en dan hebben we de plicht om mensen op een fatsoenlijke manier op te vangen."

En of ze het zelf een draai vindt dat zij nu politiek verantwoordelijk is voor de organisatie die graag een opvangplek in haar gemeente zou willen? "U weet ook: we zitten in een andere situatie. Ik was destijds partijpolitica. Dus was onderdeel van de oppositie. En ik ben nu minister en heb me te houden aan de huidige wet- en regelgeving."

Over haar uitlatingen over gemeenteraadsleden die verraders zouden zijn, zegt Faber: "Ik ga niet vorige uitspraken recenseren." Ze wil niet in het verleden blijven hangen, zegt ze als haar gevraagd wordt of ze daarvoor excuses wil maken.

CDA-raadslid Blankesteijn vindt het een te makkelijke houding en denkt dat Faber ongeloofwaardig is als ze straks bij gemeenten vraagt om hulp bij opvang. De gemeente Nijkerk is al overtuigd, maar de gemeenten die nog over de streep getrokken moeten worden om een opvanglocatie toe te staan, laten haar verleden wellicht meewegen bij die beslissing, denkt hij. Zeker als ze daar geen afstand van neemt.