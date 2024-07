Contactloos betalen op iPhone kan straks zonder Apple Pay, onder druk van EU

NOS-techredacteur Nando Kasteleijn:

"De deal tussen Apple en de Europese Commissie oogt voor die laatste als een overwinning. Tot nu toe stonden de twee partijen in verschillende onderzoeken lijnrecht tegenover elkaar, eerder dit jaar kwam het nog tot een boete van 1,8 miljard euro in een andere zaak.

Het is de EU gelukt om wijzigingen af te dwingen die in theorie de deur openzet voor andere partijen. Die krijgen dan een gelijker speelveld. Maar de vraag is wie hier nog behoefte aan heeft. Banken betalen Apple nu een onbekend bedrag voor het gebruik van Apple Pay, maar de vraag is of het zelf aanbieden van een betaaldienst wel goedkoper is. Daarnaast lijkt het onwaarschijnlijk dat banken stoppen met Apple Pay, dat is immers onwijs populair onder klanten.

Het kan ook de deur openen voor aanbieders van een digitale portemonnee, dus los van een bank. Maar die zal dan allerlei banken en andere partijen ervan moeten overtuigen dat met die partij in zee gaan een goed idee is. Dat zal een hoop vragen opleveren over dataveiligheid en privacy. En die partij zal linksom of rechtsom geld willen verdienen en daarbij waarschijnlijk naar banken of andere partijen kijken.

Mogelijk dat dit alles heeft meegespeeld in de overweging van Apple om mee te bewegen met de Europese Commissie. De 'schade' voor Apple zou wel eens heel beperkt kunnen zijn, terwijl ze hiermee wel het signaal afgeven naar de EU dat ze niet altijd alleen maar tegenstribbelen."