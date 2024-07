AFP Een krokodil in een lagune

NOS Nieuws • vandaag, 12:54 Australische krokodil die meisje aanviel gedood door rangers

In Australië hebben rangers een krokodil doodgeschoten die vorige week een kind van 12 doodde, meldt de Australische politie. Het meisje werd door het reptiel van ruim vier meter lang aangevallen toen ze in een beek aan het zwemmen was met haar familie.

De krokodil werd zondag al doodgeschoten nadat politie-analyse had bevestigd dat dit de krokodil was die het meisje doodde. Een lokale politiecommissaris hoopt dat het doden van het dier de nabestaanden helpt bij het verwerken van het verlies van het meisje.

Het meisje verdween vorige week dinsdag in een beek in de buurt van Palumpa, een afgelegen dorp met zo'n 350 inwoners in het Noordelijk Territorium. Na haar verdwijning begonnen agenten en de lokale gemeenschap een grote zoekactie, ook met een boot en een vliegtuig.

Haar overblijfselen werden twee dagen later gevonden in de buurt van de plek waar ze verdween. Volgens de politie was aan de verwondingen van het meisje te zien dat ze was aangevallen door een krokodil.

Meer krokodillen

Door de verdwijning van het meisje is de discussie in Australië opgelaaid over de hoeveelheid krokodillen in het gebied. Het aantal krokodillen is enorm toegenomen nadat de krokodil in de jaren '70 een beschermde diersoort was geworden. Sindsdien is het aantal gegroeid van 3000 naar 100.000 krokodillen. Toch komt het relatief weinig voor dat mensen door krokodillen worden aangevallen.