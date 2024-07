Verffabrikant AkzoNobel handelde tot voor kort met Rusland

Verffabrikant AkzoNobel betaalde de afgelopen twee jaar 16 miljoen euro winstbelasting aan Rusland. Ook leverde de multinational tot voor kort nog grondstoffen voor verf. Tot die conclusie komt NRC. De krant ziet in de boekhouding van een Russisch dochterbedrijf dat de omzet en de winst zijn gestegen en dat er belasting is afgedragen aan de Russische staat.

"Van wat is overgebleven is tegen de verwachting in inderdaad het volume gegroeid," zegt een woordvoerder. "Dan moet je winstbelasting betalen, want anders loop je het risico dat Rusland het bedrijf nationaliseert."

Toch nog export

Volgens AkzoNobel zelf is de invoer van grondstoffen in mei gestopt. Eerder was niet mogelijk in verband met lopende contracten, zegt het bedrijf. Ook ontkent het dat EU-sancties tegen Rusland zijn omzeild door grondstoffen via een ander land te exporteren.