Facebook Marcel Schimscheimer

NOS Nieuws • vandaag, 23:17 Muziekproducent Marcel Schimscheimer (60) overleden

Muziekproducent, basgitarist en bandleider Marcel Schimscheimer is overleden. Dat heeft zijn broer Edwin bevestigd na berichtgeving in De Telegraaf. Schimscheimer (60) was al geruime tijd ziek.

De muzikant was bekend als bandleider van de meidengroep Dolly Dots en De Toppers. Ook werkte hij als producent samen met onder meer Ruth Jacott en René Froger. Voor Glennis Grace produceerde hij het nummer My Impossible Dream, waarmee zij in 2005 meedeed aan het Eurovisie Songfestival.

Een van de beste basgitaristen

Schimscheimer kwam uit een muzikaal gezin in Noord-Brabant. Omdat zijn broer Edwin al piano speelde, koos hij voor de basgitaar. Toen hij elf was richtte hij zijn eerste band Gimmick op, waarin ook zijn twee broers Edwin en Bob speelden.

Met Gimmick speelde hij in het tv-programma Stuif es in. Later veranderde de naam van de band in Martin Diary en wonnen ze een talentenjacht. Toen hij 17 was ging hij studeren aan het conservatorium in Hilversum.

Schimscheimer stond te boek als een van de beste basgitaristen van Nederland. In die hoedanigheid maakte hij deel uit van het Metropole Orkest en de band van mondharmonicaspeler Toots Thielemans. Ook zat hij in de band van het programma The Passion. Als onderdeel van de bigband van het Europees Jeugd Orkest trad hij op in heel Europa.

Nadat de Dolly Dots eind jaren 80 waren gestopt, ging hij op tournee met de band van de Amerikaanse zanger Willy DeVille, bekend van het nummer Spanish Stroll.

Eigen album

Daarna ging Schimseimer in de band van René Froger spelen en produceerde platen voor hem. Ook ontbrak hij niet bij de concerten van Froger in Ahoy en vanaf 2005 bij De Toppers, de groep bestaande uit René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit.

In de laatste fase van zijn leven werkte hij aan een eigen album. "Hij had zijn hele leven muziek gemaakt in dienst van anderen", zegt Edwin Schimscheimer. "Nu wilde hij zijn eigen composities de ruimte geven." Het is de bedoeling dat dit album postuum wordt uitgebracht.