EPA Euromunten

NOS Nieuws • vandaag, 09:30 Oproep aan Belgen om muntgeld uit te geven: 'Betaal er je pintje mee'

De Belgische regering spoort burgers aan hun spaarpotten, jaszakken en bankkussens nog eens na te gaan op kleingeld. De campagne Spendyourchange moet een tekort aan euromunten voorkomen.

Volgens de Federale Overheidsdienst Financiën zijn er in principe voldoende munten in omloop om aan de vraag te voldoen: 4,2 miljard stuks met een totale waarde van 1,5 miljard euro. Maar doordat veel exemplaren in keukenlades, portemonnees of het spaarvarken verdwijnen, is er toch een tekort. Winkels hebben daardoor bijvoorbeeld niet genoeg wisselgeld.

Uit onderzoek is gebleken dat een derde van de Nederlanders meer dan vijftig munten in huis heeft. Omgerekend naar België zou dat goed zijn voor 212 miljoen ongebruikte munten.

Miljoenen bespaard

De overheid spoort Belgen daarom aan vaker muntgeld te gebruiken voor kleine aankopen als een brood, krantje "of je pintje op café". Alternatief is de munten tegen vergoeding te storten bij de eigen bank of gratis bij de Nationale Bank. Daarnaast herinnert de campagne eraan dat liefdadigheidsinstellingen ook altijd blij zijn met giften.

Gebruik van de rondslingerende muntstukken kan België een hoop geld besparen. Als slechts 2 procent ingeleverd wordt, bespaart dat al meer dan 5 miljoen euro aan productiekosten. Bovendien is het beter voor het milieu: er wordt veel CO2 uitgestoten bij winning, transport en verwerking van grondstoffen als nikkel en koper uit Zuid-Amerika en Azië.

Het is niet de eerste keer dat de Belgen worden opgeroepen hun muntgeld uit te geven. In 2022 werd daar ook al eens op aangedrongen. Toen werd er door corona minder met contant betaald, terwijl de productiekosten stegen door de oorlog in Oekraïne.