Hacker met 'Zwitsers zakmes voor cybercrime' voor de rechter

"Een Zwitsers zakmes voor cybercrime", zo typeert het Openbaar Ministerie de software die een hacker uit Assen zou hebben geprogrammeerd. Met het programma was het mogelijk om op grote schaal mensen online op te lichten.

De 26-jarige Damian E. staat vandaag voor de rechter, onder andere voor het ontwikkelen van de software. Zijn zaak is een opvallend voorbeeld van online criminaliteit, waarbij in één zaak honderden slachtoffers kunnen vallen.

Juist om die reden wilde het OM zijn programma zo snel mogelijk offline hebben. Het werkgerei van oplichters kapot maken en daarmee nieuwe slachtoffers voorkomen, is een tactiek die de opsporingsdiensten de komende jaren nog veel vaker willen toepassen.

Want de aanpak van online criminaliteit blijft nog altijd achter. Vorig jaar startte het OM zo'n 350 cybercrimezaken, een fractie van het totaal aantal strafrechtelijke onderzoeken. Ze zijn vaak ingewikkeld en tijdrovend. Daarom wordt gezocht naar effectievere manieren om in te grijpen.

Gebruiksvriendelijk

Dat het aantal potentiële slachtoffers groot is, blijkt ook uit de zaak rond Damian E. Hij beschikte over de inloggegevens van zo'n 1700 mensen. Daarmee kon hij op hun naam spullen bestellen bij webwinkels.

Het programma dat hij zou hebben ontwikkeld, was gebruiksvriendelijk en maakte het mogelijk om op grote schaal mensen en bedrijven op te lichten. Het logo van de software was een fotootje van tv-maker Kees van der Spek, die achter oplichters aan zit.

Vooralsnog lijkt E. de enige gebruiker van de software, maar mogelijk had hij wel plannen om het programma op de criminele markt te brengen. In de software was alvast de mogelijkheid ingebouwd om buitgemaakte inloggegevens te verkopen aan anderen.