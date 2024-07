PowNed verwijdert video met Taylor Swift-fans, Ombudsman NPO doet onderzoek

Omroep PowNed heeft een video verwijderd waarin fans van Taylor Swift door een verslaggever voor de gek worden gehouden. In de video, opgenomen bij de Johan Cruijff Arena waar de popster drie concerten gaf, wordt jonge vrouwen gevraagd hoe ver ze zouden gaan voor een 'meet and greet' met hun idool.

De video stond online met de titel "Gillende meisjes worden sletjes voor Taylor Swift!", al werd die titel later gewijzigd in "Gillende meisjes laten alles zien voor Taylor Swift!". Op de website van PowNed en het YouTube-kanaal van de omroep is de video nu niet meer te bekijken.

"PowNews wordt gemaakt door en voor jongeren en opereert al bijna 15 jaar op het scherpst van de snede. Aan de rand van de afgrond groeien nu eenmaal de mooiste bloemen. Maar soms donder je wel eens over het randje. Zo ook met het filmpje over de Taylor Swift-fans", schrijft de omroep in een verklaring. "En dan moet je de hand in eigen boezem steken. Daarom hebben we na intern overleg besloten dit item offline te halen."