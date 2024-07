Para-atleet De Jong vliegt met nieuwe blade naar wereldrecord verspringen

Para-atleet Joël de Jong heeft bij atletiekwedstrijden in Leverkusen het wereldrecord verspringen in de T63-klasse (voor atleten met een enkele amputatie boven de knie) verpulverd.

De 22-jarige Fries kwam meteen in zijn eerste poging tot 7,67 meter en dat was ruim 40 centimeter verder dan het oude record van Leon Schäfer. Tijdens de wereldkampioenschappen in mei in het Japanse Kobe werd De Jong nog tweede achter de Duitser.