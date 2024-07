EPA Pino D'Angio op het Festival van San Remo

NOS Nieuws • vandaag, 15:01 Italiaanse discoheld Pino D'Angiò op 71-jarige leeftijd overleden

In Italië is discolegende Pino D'Angiò overleden. Hij was internationaal bekend van zijn hit Ma quale idea. Het iconische dansnummer uit 1980 leunt sterk op zijn rokerige, lage stem.

De vrouw en dochter van Giuseppe Chierchia, zoals zijn echte naam luidt, hebben het overlijden van de zanger bekendgemaakt. De 71-jarige artiest wordt dinsdag begraven in zijn woonplaats Pompeï, schrijft het Italiaanse persbureau Ansa. Chierchia leed al jaren aan ernstige gezondheidskwalen. Hij heeft bijvoorbeeld een longtumor en een keeltumor gehad.

Opnieuw een hit

Pino D'Angiò stond de laatste tijd weer vaker in de schijnwerpers. Het jonge Italiaanse collectief Bnkr44 maakte een remix van Ma quale idea. Op het populaire Festival van San Remo trad de zanger daarom op met Bnkr44. Vorig jaar deed Chierchia nog een tour door Europa. Ook op sociale media als Tiktok duikt zijn hit in nieuwe en oude versies steeds weer op.

EPA Pino D'Angio samen met Bnkr44

De oorspronkelijke Ma quale idea wordt door media omschreven als de eerste Italiaanse rap. Het was toen nog nieuw om tekst niet te zingen, maar meer rijmend hardop uit te spreken. In de VS had The Sugar Hill Gang net de eerste internationale raphit gescoord met Rappers Delight.

Leren jas en sigaret

Het nummer van Pino D'Angiò is eveneens een disco/funktrack. De karakteristieke baslijn is, geheel in hiphopstijl, gesampled van andere artiesten. Namelijk van het nummer Ain't no stoppin' us now van McFadden & Whitehead.

In de clip staat Pino D'Angiò in een bruine leren jas op het podium. Met een aangestoken sigaret in de hand lepelt hij de ironische, door hem geschreven teksten op. Chierchia's personage is een karikatuur in de disco:

Ook in Nederland wordt Ma quale idea een hit. In 1981 komt het nummer op drie te staan in de Top 40. Het zal ook gelijk Chierchia's laatste hitnotering in ons land zijn. Pino D'Angiò brengt in de jaren tachtig diverse albums en singles uit, maar die bereiken niet de grote status van zijn doorbraaknummer. Alles bij elkaar verkoopt hij in dat decennium naar schatting enkele miljoenen platen.

Age of Love

Chierchia mengt zich ook in andere stijlen. Samen met producer Bruno Sanchioni richt hij in 1990 het danceproject Age of Love op. De remix van het gelijknamige Age of Love zou uitgroeien tot een van de eerste wereldwijde trancehits.

"We willen de legende herinneren, een icoon dat de wereld verliefd heeft gemaakt en heeft laten dansen", zeggen de leden van Bnkr44 over de dood van Chierchia.